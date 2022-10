Vladimir Putin sta finendo i russi | indiscrezioni-choc dal fronte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Prima la pandemia di Covid. Poi la guerra, con la chiamata alle armi dei riservisti. Impennata dei morti, crollo delle nascite e fughe all'estero. Secondo quanto riportato da Bloomberg, laa sta vivendo un calo demografico di proporzioni drammatiche, che potrebbe segnare il Paese, anche sul piano economico, per gli anni a venire. E dire che, da tempo, la campagna demografica «per salvare il popolo russo», come aveva enfaticamente dichiarato ai media giusto un anno fa, è uno dei pallini del leader del Cremlino,. Una campagna portata avanti attraverso costose politiche sociali basate sul sostegno economico alle neomamme e su sconti fiscali per le famiglie numerose. Invece, i numeri vanno in tutt'altra direzione rispetto alle attese dello Zar. Già prima dell'invasione dell'Ucraina dello scorso febbraio, il Paese aveva ...