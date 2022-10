Sono Lillo non è quello che pensi nonostante Posaman E ti stupirà

Leggi su gqitalia

(Di sabato 22 ottobre 2022) C’è chi rimarrà spiazzato e chi amerà alla follia, la serie tv di Eros Puglielli conPetrolo, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 5 gennaio su Prime Video. Vi ricordatein LOL? Dalla popolarità di quel personaggio è nata l’idea di creare una serie. Perera impossibile dar vita a un prodotto su un supereroe che ha nel suo repertorio solo sei pose da crepapelle. L’idea è andata così da tutt’altra parte: raccontare le vicissitudini di un attore, lo stesso, in preda a una crisi con l’unico personaggio che nella carriera gli abbia dato un pizzico di notorietà:mette in scena il cortocircuito tra persona e personaggio, tra fama e vita privata, come è capitato ...