Salernitana | Ribery | 'Il calcio mi ha dato tutto In futuro farò l'allenatore Vorrei rigiocare'

Commenta per primo L'allenatore dellaDavide Nicola sorride dopo la vittoria contro lo Spezia, la sua squadra ha conquistato ...sia stata una persona che non abbia riso o pianto per; ...Il giorno dopo l'annuncio dell'addio al calcio, Franckè stato omaggiato dal pubblico dell'Arechi prima di- Spezia. Un giro di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Una volta annunciato l'addio al calcio giocato, Frank Ribery ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara di Salernitana-Spezia, gara in cui ha anche ricevuto una ...