Pechino Express | svelato il nuovo cast e i due conduttori

(Di sabato 22 ottobre 2022)è pronto a tornare e per la sua decima edizione – che andrà in onda nella primavera del 2023 su Sky – ha messo su undi tutto rispetto. Ci sarà la professoressa Petolicchio de Il Collegio con il suo alunno secchione Andrea Di Piero (il programma già in passato aveva attinto al reality di Rai2 per il); ma anche Martina Colombari con il figlio 18enne; Totò Schillaci con la moglie Barbara; Federica Pellegrini col marito Matteo; Dario Vergassola con la figlia Caterina; ma anche Joe Bastianich con l’amico Andrea; l’ex Miss Italia Carolina Stramare con la modella Barbara; la coppia di avvocatesse DeMichelis e Picardi e infine la poetessa ed esperta di fotografia Giorgia Soleri con l’attivista Federippi. Ilviaggio si svilupperà fra India, Borneo Malese e Cambogia. A condurre ...

È pronta a partire la nuova edizione di. I viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023, hanno già preparato le valigie e sono pronti a imbarcarsi a giorni. ..."La foto di classe che stavamo aspettando". Si alza il sipario su2023 , il celebre reality show giunto quest'anno alla sua decima edizione : in attesa della messa in onda, prossimamente su Sky e in streaming su Now , è stato rivelato il cast della ...Pechino Express 2023 concorrenti: svelati tutti i nomi della nuova edizione. Ecco quali sono le coppie in gara.La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente” ...