LIVE – Gigante femminile Soelden 2022 | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Latestuale dello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Riparte la stagione dello sci alpino con lagara in programma sul Rettenbach. Laè prevista a partire dalle ore 10, mentre ladalle ore 13.05. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TVMASCHILE DOMANI IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.