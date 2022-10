Italia Femminile | Bertolini | «Girone difficile | ci sarà da lottare fino all’ultimo»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il CT dell’Milenaha commentato il sorteggio dei Mondiali Femminili 2023: le sue parole ai microfoni Rai Le parole della ct dell’Milenaai microfoni Rai sul sorteggio dei Mondiali: “un, dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia. Sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Per centrare almeno il secondo postofondamentaleall’ultima partita”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In quel di Auckland il sorteggio ha designato le prime avversarie dell'al Mondiale, in programma nell'estate 2023: le Azzurre compongono assieme a Sudafrica , Argentina e Svezia il Girone G. GRUPPO A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera GRUPPO B:...'Sarà un girone difficile dove le grandi favorite sono le scandinave', ha commentato la Ct Milena BertoliniDa un Mondiale, quello in Francia, è partita l'ascesa in Italia del calcio femminile. Quelle ragazze sono state capaci di prendersi il palcoscenico estivo e hanno fatto innamorare ...Si è svolta oggi a Napoli, al distaccamento universitario di San Giovanni a Teduccio, la seconda tappa della “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, promossa ...