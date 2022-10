Inter | per la difesa si guarda in Spagna | Ausilio ha due nomi sulla lista

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’pensa già al mercato ehaun paio diper la, che sono Nianzou e Pedraza L’pensa già al mercato ehaun paio diper la, che sono Nianzou e Pedraza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questi duesarebbero finitidei nerazzurri per il mercato. Il primo è del Siviglia e il secondo nel Villareal, per entrambi la valutazione è di 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'pensa già al mercato e Ausilio ha sulla lista un paio di nomila difesa, che sono Nianzou e Pedraza L'pensa già al mercato e Ausilio ha sulla lista un paio di nomila difesa, che sono Nianzou e Pedraza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ...Sarà dunque un appuntamento in chiarotutti, e il match FiorentinaPrimavera della 9giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta ...All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione, sul momento della squadra gigliata e sulla scelta di non svolgere la classica conferenza tra ...Archiviata la due giorni di Champions, con Juve e Roma che hanno brillato nella prima serata europea della fase a gironi, nel fine settimana i ...