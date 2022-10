I centri sociali s’infiltrano tra gli studenti | prove tecniche di violenza e messaggi intimidatori

(Di sabato 22 ottobre 2022) Isi stanno preparando a dar vita a tutta la loro. Gli antagonisti stanno progettando da setimane un altro “autunno caldo”, azione “preventiva” contro il nuovo governo. Non hanno un briciolo di idee ma il loro scopo è sempre lo stesso. I facinorosi della sinistra estrema sono soliti infiltrarsi nei gruppi studenteschi o mimetizzarsi tra lavoratori e rappresentanti della società civile. Hanno già stilato una lista di iniziative in cui sfogare furiosamente rabbia sociale e attivismo esasperato. Da indirizzare con disordini, scontri e recriminazioni aggressive, contro l’esecutivo Meloni che ha appena giurato. Stanno predisponendo le okkupazioni nelle scuole, con cui già lo scorso anno hanno dato una pessima prova di sé, danneggiando gli edifici di istituti storici, con vere e proprie devastazioni. Dai ...

IlPescara

... destinata a vincere la Targa Tenco (nel 2004 per L'òste del diau, nella categoria "Dialetto"), a conquistare grandi festival edi sentimento metropolitano. L'appuntamento con la festa ...... case di cura, strutture di servizipubblici, scuole dell'infanzia, asili nido. Come ... nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia neiabitati sia nei ... A Spoltore il Comune potenzierà anche i centri sociali di Santa Teresa Con queste parole il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli si rivolge ai giovani imprenditori ed ai portatori di idee progettuali ...Alla guida della Lega Spi di Lucera è stato confermato Martino Stampone Nel centro svevo disoccupazione, spopolamento ed emergenze sociali ormai croniche LUCERA – Ricominciare dalle città come Lucera ...