Governo Meloni | ogni sforzo per comporre un esecutivo di basso profilo è stato compiuto

(Di sabato 22 ottobre 2022)perundi. Dicono che ieri sia stata la giornata trionfale di Giorgia, la prima donna a giungere nella stanza del potere, al centro del centro del potere. E’ una verità che non si può smentire, ma si deve smentire tutto il resto. Tutto. L’presenta avvallamenti, ombre, alcune bizzarre condizioni che nella recente storia repubblicana non si erano mai viste. Si sceglie come ministro della Difesa il presidente di una associazione che raggruppa – guarda un po’ te – aziende d’armi. Un conflitto di interessi grande quanto un carro armato e a nulla serve che il neo ministro Guido Crosetto spieghi di aver vendutoquota delle ...

