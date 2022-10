Gotti | “Preso gol al primo tiro subito | poi la partita è cambiata”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al triplice fischio di Salernitana-Spezia, è il tecnico aquilotto Lucaa commentare la prestazione dei suoi ragazzi. “Non mi interessa se abbiamo condotto nel possesso palla, ciò su cui mi focalizzo è che neltempo abbiamo svolto un’ottima gara e che poi, alin porta, prendiamo un gol all’incrocio dei pali e laassume un aspetto del tutto differente. Ladopo quel gol: il gioco è diventato spezzettato, si è giocato poco e noi non siamo riusciti a trovare la via del gol. C’è bisogno di maggiore concretezza negli ultimi trenta metri: più cattivera e più lucidità nella scelta di cosa fare, se andare alo optare per l’assist. La sensazione che mi hanno dato i miei ...

