Giorgetti all' Economia | la Lega fa il pieno Tutti e 5 i ministri di Salvini | svolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Torna la"lombarda" e soprattutto Giancarlo, numero 2 del Carroccio, si prede la poltrona più prestigiosa, pesante, "scomoda" e decisiva del lotto, il Ministero dell'. Il segretario Matteosi è giocato al meglio le fiches che aveva in mano dopo il deludente risultato elettorale del 25 settembre, strappando cinque dicasteri di grande impatto politico e "identitario". E non è un dettaglio da poco quello della provenienza deileghisti,lombardi. Un ritorno al passato, agli anni 90 quando la componente geografica "bossiana" era predominante. Due milanesi,stesso (alle Infrastrutture) e il professor Giuseppe Valditara all'Istruzione, un bergamasco come Roberto Calderoli, agli Affari regionali e autonomie, la comasca ...