Forze Usa si addestrano in Romania. La 101esima divisione "pronta a combattere"

L'esercitazione aveva lo scopo di ricreare le battaglie che leucraine conducono contro le truppe russe. "Li stiamo osservando (i russi) da vicino, stiamo costruendo obiettivi per esercitarci ...Il nuovo comando dellerusse, affidato al generale di ferro Serghei Surovikin, continua ... ha riferito la Cbs, la 101/ma divisione aerotrasportata, uno degli squadroni d'assalto più di e'...La 101esima divisione aviotrasportata è arrivata in Romania già in estate. Un articolo della "Cbs" rilancia le esercitazioni a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina. E attira l'attenzione anche a ...La 101esima divisione aerotrasportata Usa è stata dispiegata in Europa per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, rende noto l'emittente tv Cbs.