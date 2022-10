F1 | GP Usa 2022 Charles Leclerc troneggia nella strana FP2 di Austin dedicata ai test sugli pneumatici 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti non ha seguito un copione canonico. Se la FP1 ha visto scendere in pista la bellezza di cinque piloti non titolari, la FP2 è durata mezz’ora più del consueto. D’altronde ai team è stata concessa l’opportunità di provare gliche verranno utilizzati nel, pertanto sono stati aggiunti 30 minuti di tempo rispetto alle abitudini. In realtà, i team hanno dovuto osservare pedissequamente un programma imposto dalla Pirelli. Ognuno ha percorso 26 giri, allo scopo di evitare diseguaglianze nel chilometraggio accumulato dalle power unit. Inoltre, le squadre hanno girato letteralmente “al buio”, senza sapere che tipo di mescola è stata montata nei vari frangenti. L’azienda milanese non lo ha comunicato a nessuno e le gomme non erano colorate sulla spalla, bensì tutte ...