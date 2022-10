F1 | Antonio Giovinazzi | “Una sessione sfortunata | non penso che il mio futuro dipenda dall’incidente in FP1”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una giornata negativa per. Il pilota pugliese aveva un’occasione importante: guidare la Haas nelle prove libere 1 del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale di F1, e giocarsi le sue possibilità al meglio per tornare nel Circus dal 2023. Un proposito ambizioso che potrebbe essere sfumato con l’incidente di oggi, nelle prime fasi della, infatti, ha perso il controllo nella zona dello “Snake” di Austin, finendo contro le barriere. Nel tentativo di ritornare in pista,ha anche bruciato la frizione e non c’è stato modo per riprovarci. “Una, ovviamente mi scuso con il team. Analizzando la telemetria, è stato il vento il problema principale in quel tratto di pista. Poi anche il fatto di aver bruciato la ...