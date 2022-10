Equitazione | Global Champions Tour Riyadh 2022 | vittoria di Michael Pender | Ben Maher chiude in testa alla generale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella tappa di, in Arabia Saudita, la quindicesima ed ultima deldi, vi sono soltanto quattro netti nel tempo, tre dei quali vengono replicati al jump-off. A vincere è l’irlandesesu HHS Calais, chein 35.78 e beffa i neerlandesi Harrie Smolders su Monaco N.O.P., secondo in 36.68, a 0.90, e Jur Vrieling su Long John Silver 3, terzo in 38.83, a 3.05. Oggi non erano in gara binomi italiani. Nella classifica, al termine delle quindici tappe in calendario (cancellata quella di Berlino),al comando il britannico Bencon 254 punti, il quale resta davanti al belga Pieter Devos, secondo a quota 244, ...

Nella prima gara della tappa di Riyadh, in Arabia Saudita, dellaChampions League 2022 di, per quanto concerne il salto ostacoli, non c'erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra i 13 binomi che