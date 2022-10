Dugenta sensibile | accoglienza | inclusione e disabilità al centro del dibattito

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione Melagrana, sita ain provincia di Benevento, si adopera per parlare e sensibilizzare in tematiche di. in un momento di distrazione rispetto alle tematiche sensibili odierne. in questi 3 giorni di eventi in associazionismo con Koinè e L Agorà. “Le associazioni riprongono Ortika, evento nazionale di lunga data per sottolineare e ricordare le tematiche di pace, die di diritti di civiltà che ad oggi siamo riusciti a conquistare. Con l intento di di preservarli e contenerli – ha dichiarato il presidente dell’associazione Melagrana, dottore Malinconico -. Oggi, è tempo di essere attenti a proteggere quanto con fatica abbiamo conquistato.Con l’iniziativa vogliamo alzare la voce per ricordare alle società di ...