DIRETTA MotoGP | GP Malesia 2022 LIVE | FP4 alle 8 25 | Bagnaia dovrà passare dal Q1

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per ladella quarta sessione di libere del GP della, penultimo round stagionale del Mondiale. 7.15 La classifica delle FP3,in Q1: 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.583 13 15 334.3 Q22 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.772 18 18 0.189 0.189 329.2 Q2 3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.796 14 15 0.213 0.024 331.2 Q24 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.806 16 17 0.223 0.010 332.3 Q2 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’58.920 17 17 0.337 0.114 330.2 Q26 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI 1’59.003 15 15 0.420 0.083 331.2 ...

...Sport e benvenuti allaLIVE della quarta sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio della Malesia 2022 , penultimo appuntamento stagionale del Mondiale. ...01:30 Motomondiale - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronacadella terza e quarta sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio della Malesia di Sepang, diciannovesima e ...Alyoska Costantino | Le terze libere di Sepang hanno dato il proprio verdetto per le tre classi del Motomondiale. Gli ingressi diretti di MotoGP, Moto2 e ...La terza prova libera è stata molto vivace negli ultimi minuti dopo la caduta di Francesco Bagnaia è stato il momento clou alla fine della sessione. L'italiano non è riuscito a qualificarsi direttamen ...