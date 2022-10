Bel regalo per Meloni il sì al rigassificatore di Piombino. Ma ora deve convincere i suoi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una buona notizia, quasi un augurio di buon lavoro al nuovo governo, è arrivata in questo venerdì che molti hanno definito “storico” da Firenze. La Conferenza dei servizi della Toscana ha espresso “parere favorevole con prescrizioni”, quindi un esito positivo, per la collocazione della nave rigassificatrice a. “La nave rimarrà in esercizio per tre anni e entro 45 giorni Snamindicare dove montare la piattaforma offshore”, ha detto il presidente della regione Eugenio Giani, investito anche del ruolo di commissario straordinario per il progetto di. Buona notizia per Giorgia, che si ritrova messo su un binario ben delineato e avviato uno dei progetti energetici più urgenti del paese. E va ricordato che nella sua ultima conferenza stampa in settembre Mario Draghi aveva usato parole ...