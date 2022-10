Atp Anversa 2022 | Thiem in semifinale | eliminato Hurkacz Avanti anche Auger-Aliassime

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dominicprosegue con il suo rientro ai massimi livelli e lo fa alla grande nei quarti di finale del torneo Atp 250 di. L’austriaco ha infattila testa di serie numero 1 Hubertcon il punteggio di 3-6 7-6(9) 7-6(3) dopo quasi tre ore di partita e una rimonta davvero incredibile, culminata con i tre match point salvati nel tiebreak del secondo set.una buona dose di fortuna per, che sul 5-6 ha avutol’aiuto del nastro su un suo rovescio per strozzare l’urlo di gioia nella gola del suo avversario. Resta comunque una prestazione di alto livello per l’austriaco, rientrato a marzo dopo i problemi al polso che lo avevano tenuto lontano dai campi per quasi un anno intero. Persi è trattata inoltre della ...

