(Di sabato 22 ottobre 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il giovane avrebbe avanzato richieste di danaro al prete , minacciandolo di diffondere in rete un video in cui lo stesso prelato durante la ...

Affaritaliani.it

, un ragazzo estorce dei soldi a un sacerdote per non rivelare le molestie subite. Arrestato Un ragazzo dell'età di 20 anni , di, è stato arrestato con l'accusa di estorsione nei confronti di un sacerdote . Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il giovane avrebbe avanzato richieste di danaro al prete , ...Un 20enne diè stato arrestato con l'accusa di estorsione nei confronti di un sacerdote. L'episodio è riportato dall'Ansa: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe avanzato ... Andria, estorceva soldi a un sacerdote per non rivelare le molestie subite Il prete, dopo aver effettuato alcuni bonifici al ragazzo, ha deciso di denunciare la presunta estorsione ai carabinieri ...