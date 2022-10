10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

(Di sabato 22 ottobre 2022) Incendio nel carcere in rivolta di Teheran, muoiono 8 prigionieri Almeno otto prigionierimorti e 61rimasti feriti in seguito all'incendio e alle violenze scoppiate nella famigerata prigione iraniana di Evin. Nello...

Limes

Un atteggiamento apprezzato sicuramente ancheColle. E così è stato scelto un tecnico, per ... Tutte leI ministri - La lista con tutti i nomi La prima premier - U na donna sola al comando ...... l'interattivo - L'arma del freddo - Speciale - Sentieri di guerra Lein direttaconflitto Ucraina - Russia Notizie dal mondo oggi: legge marziale Russia in Ucraina A Tale e Quale Show è polemica: l'esibizione vincitrice del 21 ottobre non è stata apprezzata dal pubblico social ...La guerra in Ucraina è al 239esimo giorno. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale: Zelensky sanziona la moglie e la figlia di Lavrov, congelati ...