Tennis | Atp Napoli | Berrettini approda in semifinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Matteoè il primo semifinalista del torneo Atp di. Il romano, numero 16 del mondo e seconda testa di serie del torneo, nei quarti di finale ha superato il giapponese Taro Daniel (95 Atp) in due set 6-2 6-3. Eliminato invece al secondo turno Fabio Fognini, battuto 6-1 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 1 del seeding, nel proseguimento del match sospeso ieri sera per umidità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

