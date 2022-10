(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ha preso il via il terzultimo weekend del Mondialesul circuito San Juan Villicum in. Sul tracciato sudamericano le FP1 sono appannaggio di Toprakcon la Yamaha ufficiale, dimostrando di credere ancora al sogno di confermare il titolo 2021 nonostante i 54 punti di ritardo da Alvaro(Ducati). Il turco con il numero 1 sulla carena si impone immediatamente come il piùdella sessione, stampando in chiusura un 1’37”511 irraggiungibile per tutti. Alle sue spalle fa capolino il verde Kawasaki di Jonathan Rea, che con il suo ultimo tentativo infrange il muro dell’1’38” (1’37”833). Dopo le prime prove libere, Alvaroè soltantoin 1’38”153, alle spalle anche dell’altra Yamaha di Andrea ...

OA Sport

La Rossa di Borgo Panigale si è presa le migliori soddisfazioni finora con Alvaro Bautista , rimasto al comando della classifica del Mondiale Pilotidellaanche dopo lo scorso evento ...Il super weekend di motori continua anche con lache fa tappa al Circuito San Juan ... Offerta Sky Q Special Week valida fino al 23/10/. SKY TV + NETFLIX + SKY CINEMA A 19.90 /MESE PER I ... Superbike 2022, Razgatlioglu il più veloce nelle FP1 in Argentina avanti a Rea, quarto Bautista Il WorldSBK si decide negli ultimi tre round extraeuropei, ad iniziare da quello di questo weekend al San Juan Villicum in Argentina, dove Rea e Razgatlioglu andranno all’attacco di Bautista ...SBK: Fuoco alle polveri in Argentina per il primo turno di libere del weekend: per Bautista, Toprak, Rea e gli altri piloti la sessione sarà uan sorta di scatola chiusa, perché le condizioni del tracc ...