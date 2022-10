La Gazzetta dello Sport

E domani lo Spezia sfida fuori casa la Salernitana, a cuil'anno scorso aveva segnato un gol fondamentale per la salvezza, il suo battesimo del gol. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...E domani lo Spezia sfida fuori casa la Salernitana, a cuil'anno scorso aveva segnato un gol fondamentale per la salvezza, il suo battesimo del gol. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ... Strelec sboccia in ottobre: "Salernitana attenta, per lo Spezia è ora di fare punti fuori casa" David Strelec, centravanti slovacco di 21 anni dello Spezia, autore della sua prima doppietta italiana mercoledì contro il Brescia che ha permesso agli aquilotti di guadagnarsi gli ottavi di finale in ...