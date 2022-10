Scudetto o addio | l’Inter ha già trovato il sostituto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cominciano a muoversi alcune pedine anche nello scacchiere degli allenatori. Dalla Spagna sono sicurisi è ripresa con vittorie convincenti in Champions League e in campionato, ma di certo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

SNAI Sportnews

Il Milan ha vinto unoe le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions vediamo che c'è ... Ad ora Cardinale non pensa all': 'Elliott nel Milan ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la ...... degli 87 punti nell'anno dell'del Pupone , dei tanti secondi posti. No, i sobbalzi dell'anima riguarderanno solo la possibilità di volare più alto, di inseguire il sogno dello. Roma è ... JUVENTUS, SCUDETTO ADDIO E VLAHOVIC FA ANCORA FLOP Steven Gerrard non è più l'allenatore dell'Aston Villa, dopo l'ennesimo brutto risultato. Spieghiamo il declino di uno dei tecnici più promettenti della Premier ...La Juventus vuole lasciar andare Moise Kean, attaccante che non ha convinto e che i bianconeri potrebbero offrire alla Fiorentina ...