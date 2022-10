Rigassificatore Piombino | via libera della Conferenza dei servizi Ferrari | “Ricorso al Tar” Giani | “Controlleremo la sicurezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Esito positivo per la collocazionenave rigassificatrice a“. Ad annunciarlo è il presidenteToscana Eugenio, in quanto commissario straordinario per il progetto, dopo la seduta conclusivadeia Firenze che si è espressa “con parere favorevole con prescrizioni“.ha spiegato che le prescrizioni riguardano “la, la compatibilità ambientale e la prevenzione di tutto ciò che possa comportare danni”. Ladeiha previsto che “la nave rimarrà in esercizio per tre anni ed entro 45 giorni, per prescrizione assoluta, Snam deve indicare dove montare la piattaforma offshore”. Il prossimo step prevede che la giunta regionale ...