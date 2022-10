(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella ricerca dei profitti, prepararsi ad undi marketingFinancial Times, di Richard Waters, pag. 6 C’è un luogo in cui non sarete presto assaliti? Questa settimana Uber ha rivelato di essere in procinto di offrire “annunci di viaggio” quando si chiama una corsa – messaggi commerciali legati alla destinazione che appaiono sul telefono e forse in futuro su uno schermo sul retro dell’auto. State per prendere un volo internazionale? Un negozio duty-free può sponsorizzare l’intero viaggio verso l’aeroporto. Nel frattempo, Netflix ha fissato all’inizio di novembre il lancio del suo nuovo livello pubblicitario, un servizio di streaming a prezzo ridotto in 12 Paesi per chi è disposto a sorbirsi una media di cinqueall’ora. È vero che ...

Preparatevi a un diluvio di pubblicità digitale, dalla TV alle app Secondo l'analisi del Financial Times, la grande leva dei dati raccolti da Netflix, Uber, Google, Apple e Meta sarà usata come un grimaldello ...