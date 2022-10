Adnkronos

Alla nuova piattaforma di business matching digitale di Sace, la piazza virtuale dove le piccole e ... In dettaglio, la nuova piattaforma si rivolge a tutte le imprese, soprattutto, che potranno ...Connettereitaliane e grandi buyer esteri. Prende ilcon questo obiettivo la nuova piattaforma di Business Matching digitale di SACE , una vera e propria "piazza virtuale", dove le piccole e medie ... Pmi, al via nuova piattaforma di business matching di Sace Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Al via la nuova piattaforma di business matching digitale di Sace, la piazza virtuale dove le piccole e medie imprese ...(Teleborsa) - Connettere PMI italiane e grandi buyer esteri. Prende il via con questo obiettivo la nuova piattaforma di Business Matching digitale di SACE, una vera e propria "piazza virtuale", dove..