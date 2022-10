Pensioni La Contro-Riforma | Retributivo e 65 anni di età!

(Di venerdì 21 ottobre 2022) di LiberaVox. Si parla di “quote” varie e di altrettanto varie “opzioni” donna e adesso pure uomo! Tradotto in soldoni prima vai in pensione e più magro sarà l’assegno previdenziale! Insomma, tutte ipotesi chiaramente poco appetibili nell’attuale contesto caratterizzato da un deciso aumento dei prezzi e nel quale rinunciare ad una parte dell’assegnostico diventa ancora più

...hoc da poter usare per evitare il pignoramento così come recenti sentenze della Cassazione... - - > Altre news sull'argomento:, Legge Fornero nata da clamoroso errore statistico che ...Ridurre led'oro e alzare quelle minime, abbattere i tempi delle liste d'attesa nella ... sostegno all'Ucrainal'invasione russa. Proprio quest'ultimo, fondamentale punto, che decide ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...