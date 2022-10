Milik torna in coppia con Vlahovic | Paredes dal 1' | Juve | così contro l' Empoli

Questa sera alle 20.45 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium l'Empoli per la sfida valevole per l'11ª giornata di Serie A: ecco la probabile ...Locatelli è favorito su Pareded, in difesaBonucci titolare. Zanetti, dall'altra parte, si ... Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic;, ...La Juventus è pronta ad affrontare l'Empoli: Allegri tiene d'occhio Kean, che quando vede i toscani si scatena ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...