Milano | Psi Metropolitano | ' contrari ad Area B | scelta va a discapito della sostenibilità sociale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 21 ott. (Adnkronos) - "Il Partito socialista italianodiribadisce la propriaetà alla decisione assunta dal sindaco Giuseppe Sala e dalla sua Giunta suB, riguardante il divieto di accesso dal primo di ottobre 2022 alla prima fascia di, per le tutte le auto delle tipologie contenute nella delibera". Cosi, in una nota, il Psi milanese, che spiega: "In un contesto storico ed economico drammatico che vede aumentare la povertà ed il disagioanche ae in Lombardia, questa decisione colpisce le fasce sociali più deboli". Questa, prosegue la nota, è "unache ha evidenziato notevoli criticità nella sua applicazione e gestione anche per i cittadini dei comuni ...