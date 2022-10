Migranti | bimbi morti | Alfonsi Open Arms | “no tragedie ma omissioni di soccorso”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Queste non sono, sonodi. Ogni giorno nel Mediterraneo centinaia di persone vengono deliberatamente lasciate senza soccorsi in balia del mare. E ogni giorno donne, bambini e uomini muoiono davanti agli occhi delle autorità europee che dovrebbero intervenire. Sono a quanto pare incidenti di percorso calcolati, l’importante è che non raggiungano l’Europa e che le milizie libiche continuino a fare il loro lavoro con i nostri soldi”. A dirlo all’Adnkronos è Veronica, portavoce diItalia dopo la morte di duedi uno e due anni, che hanno perso la vita mentre su un barcone, insieme ad altre 36 persone stavano cercando di raggiungere le coste dell’Italia. Altre cinque persone sono ferite: una donna 25enne è ...

A dirlo all'Adnkronos è Veronica Alfonsi, portavoce di Open Arms Italia dopo la morte di duedi uno e due anni, che hanno perso la vita mentre su un barcone, insieme ad altre 36 persone stavano ......su una barca con 37che viaggiava verso Lampedusa. La polizia sta cercando di accertare le cause dell'incidente. Due le ipotesi: l'esplosione del motore che avrebbe investito i due- ...Save the Children e Unicef: “Necessaria un’assunzione di responsabilità di Stati membri e istituzioni europee per garantire vie sicure legali di accesso, un meccanismo coordinato di ricerca e soccorso ...Necessaria un’assunzione di responsabilità di Stati membri e istituzioni europee per garantire vie sicure legali di accesso, un meccanismo coordinato di ricerca e soccorso in mare e l’impegno nell’acc ...