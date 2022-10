Melanoma | studio identifica nuovi biomarcatori di malattia

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ilè un tumore maligno della pelle molto aggressivo che deriva dalla mutazione dei melanociti, cellule responsabili del colore della pelle. La frequenza di questo tumore è in aumento in tutto il mondo. La diagnosi precoce e accurata è un fattore fondamentale per migliorare la percentuale di guarigione e sopravvivenza. Finora la diagnosi diè stata effettuata, attraverso la biopsia escissionale, un esame invasivo mediante l`asportazione di tessuto, cioè l`estrazione della lesione cutanea sospetta. Il team coordinato da Elisabetta Ferretti del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università in collaborazione con gli oncologi e i ricercatori di università ed enti di ricerca nazionali, hato nuove molecole, i microRNA,specificamente dosabili nei pazienti affetti da ...