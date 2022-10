Il messaggio di Totti per Francesco Valdiserri | “Un dolore così grande non si può immaginare”

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’ex capitano della Romaha inviato undi cordoglio ai giornalisti del Corriere della Sera Lucae Paola Di Caro, dopo la morte del figlio. Tifosissimi della Roma, spesso presenti come opinionisti nelle radio romaniste, lo avevano chiamato proprio come l’ex capitano giallorosso. “Quando arriva la notizia della perdita di un figlio in questo modo – scrive– non sai da dove iniziare. Luca e Paola mi sono stati accanto nel mio percorso da ragazzo a uomo, a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio… oggi cosa posso dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, unnon si può ...