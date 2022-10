Grande Fratello Vip | chi è stato eliminato ieri | concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 20 ottobre 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La casa delVip non smette di sorprendere. E ai colpi di scena non ci si abitua mai, così come alle grandi emozioni: ogni concorrente, infatti, che ha varcato la soglia della porta rossa, ha deciso di raccontarsi, di mettersi a nudo di fronte le telecamere. Tra drammi, momenti bui, pagine dolorose e il coraggio di andare avanti, di rialzarsi. Emozioni sì, ma anche polemiche,. Ed eliminazioni. Cosa è successo nelladi? Chi dei ‘vipponi’ èe ha dovuto salutare tutti gli amici di viaggio? Chi tra Alberto, Antonino, Attilio, Cristina, George e Giaele è? Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben sei. Nikita Pelizon, che lunedì è stata ...

La decima puntata delVip 7 si è aperta con il ritorno di Marco Bellavia. Sono passati 20 giorni da quando l'ex gieffino ha lasciato il reality per l'acuirsi di un disagio psicologico, peggiorato anche per ...Dopo ben 20 giorni dall'addio dalla casa delVip, i Belprati - Marco Bellavia e Pamela Prati - si sono finalmente ritrovati. A rompere l'idillio però ci ha pensato Sonia Bruganelli che, durante la diretta di giovedì 20 ottobre, ...Gf Vip 7: Marco Bellavia è tornato nella Casa di Cinecittà per un confronto con i suoi ex coinquilini: "Mi sono portato via solo il dolore".Dopo aver parlato di sé nell’intervista fatta da Alfonso all’interno dello studio, per Marco è giunto il momento di affrontare una volta per ...