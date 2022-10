Ecobonus per l' acquisto di auto elettriche e ibride | come funziona

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dal 2 novembre al via gli incentivi del ministero dello Sviluppo economico. Nuovi sostegni per famiglie e imprese. Tutte le informazioni

Riparte l'Ecobonus auto 2022: dal 2 novembre sarà possibile accedere alla piattaforma per chiedere i contributi per l'acquisto dei veicoli non inquinanti: ecco tutto quello che c'è da sapere.Il bonus spetta ai cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro. Vale anche per le società di noleggio con fini commerciali ma ad alcune condizioni, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno 12 mesi.