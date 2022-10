Draghi saluta | «Non ho consigli da dare al prossimo governo»

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Non doal nuovoitaliano. Iluscente può solo offrire la testimonianza di ciò che ha fatto. Stiamo cercando di assicurare una transizione più semplice possibile e informata". Così Marionell'ultima conferenza stampa come primo ministro italiano, alo Europeo di ieri e oggi che aveva come focus l’energia. Il Premier che non vuolenon ha però dimenticato di sottolineare come sia necessario che in Europa ci siano Stati solidi e stabili e che “il nostro Paese per tantissimi motivi dev'essere particolarmente attento a queste instabilità. E l'Europa è fonte di stabilità”. Un monito rispetto agli ultimi avvenimenti squisitamente politici italiani che hanno visto coinvolti membri della maggioranza del nuovo ...