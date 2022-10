Agenzia ANSA

Seconda parte dell'interrogatorio al gendarme Antonucci Nell'udienza diè proseguita la ... LaBecciu ha chiesto per quale motivo "non si è ritenuto di ascoltare il vescovo"; Antonucci ha ...Ancora una volta il partito degli astenuti ha vinto, anzi ha stravinto perche' dal 1948 adha ... Giorgio Mule' (Deputato di Forza Italia, gia' Sottosegretario al Ministero della), che fa ... Difesa, da oggi sommozzatori possono parlare sott'acqua D'ora in poi anche i subacquei della Marina militare potranno 'parlare' sott'acqua grazie al progetto di ricerca cofinanziato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamen ...Nel suo intervento a Kiss Kiss Napoli, Mathias Olivera ha parlato del suo rapporto con Spalletti: "Mi ha insegnato molte cose in poco tempo. Mi parla molto, negli allenamenti mi aiuta a capire cosa vu ...