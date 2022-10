Corriere dello Sport

Quando il Napoli Soccer di Aurelio Deprese le scartoffie e uscì dalla Fallimentare, c'... per superiorità altrui o per fantasmi che ancora s'aggirano negli alberghi - ma inanni, ...... FASE DI STUDIO Al San Nicola di Bari la squadra di Deospita l'Ascoli in occasione ...viene da quattro vittorie di fila che hanno permesso l'aggancio in vetta alla Reggiana apunti, ... De Laurentiis, diciotto anni per il sogno: il suo Napoli è pronto Mancavano i palloni e pure le magliette: perché certe imprese nascono dal basso, dal sottoscala, e ci vuole tempo per provare a realizzarle, sentendo il venticello caldo della storia che t’accarezza.