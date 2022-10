Covid | Iss | cala incidenza | ma Rt resta stabile a 1 | 27

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ricoveri nei reparti da 10 a 11%, intensive stabili - Al 20 ottobre, il tasso di occupazione in terapia intensiva èal 2,4%, identico a quello registrato sette giorni prima, mentre sale il ...

... questa settimana, le Regioni e Province autonome (PA) che registrano un'occupazione dei reparti ordinari sopra la soglia di allerta fissata al 15% da parte di pazienti. I valori più alti in ...L'incidenza settimanale di casia livello nazionale scende a 448 ogni 100mila abitanti nel periodo 14 - 20 ottobre rispetto a 504 della rilevazione precedente. Lo riporta il monitoraggio settimanale del ministero della Salute ... Covid, il monitoraggio Iss: crescono morti e ricoveri, calano i contagi ROMA - Cala l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: 448 ogni 100.000 abitanti (14/10/2022 -20/10/2022) rispetto a 504 ogni 100.000 a ...L'indice di trasmissione è ancora sopra la soglia epidemica in Italia. Occupazione intensive stabile (2,4%), cresce in area medica (11%).