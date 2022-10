Colucci verso Catanzaro | “Non è vero che non abbiamo nulla da perdere”

Leggi su anteprima24

Castellammare di Stabia (Na) – Nella sala stampa dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, il tecnico della Juve Stabia Leonardoha parlato in conferenza stampa della gara con il. Condizione – Silipo ha preso una botta all'anca, è un contatto. Cinaglia ha un edema, non ha stiramento o contratture, dovrà passare una settimana. Maselli è a disposizione. Clima – Sembra si venga da una sconfitta? Non bisogna chiederlo a me, sono la persona meno indicata. Ci si dimentica di come si era partiti, sto nel calcio da una vita e so come funziona. Parliamo di pallone, il calcio è un'altra cosa. Mi dispiace per i ragazzi, non per me. Non lo capisco, so solo che bisogna lavorare a testa bassa. So come funziona, per questo non mi vedete mai esultare ai gol e alle vittorie, perché poi c'è sempre un'altra partita. ...