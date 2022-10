Cinghiali irrompono in una scuola | paura in classe

Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa mattina una famiglia di quattroha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d'ingresso. In pochi attimi il cinghiale più grande è entrato in ...PESCARA - Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara). Una famiglia di quattroha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d'ingresso. In pochi attimi il cinghiale più grande è entrato in ...Paura e scompiglio in una scuola dell’infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara). Una famiglia di quattro cinghiali ha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del ...L’AQUILA – Sono 842 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 581025. Il bilancio dei pazienti deceduti re ...