Bruno Vespa furioso spara a zero contro il Tg1 | “Stia nei limiti”

Comunque aveva "trovato occupazione al ministero della Giustizia, presso l ufficio legislativo diretto dall amica del cuore Augusta Iannini, moglie di". Proprio a Porta a porta, Sul tema ...Nuova grana per il 'Tg1' . Il telegiornale diretto da Monica Maggioni deve fare i conti con, volto di peso a Viale Mazzini e perfetto conoscitore delle dinamiche politico - aziendali. Dopo la messa in onda della prima puntata della fiction ' Vincenzo Malinconico ', il ...Il conduttore di Porta a Porta non risparmia la redazione del Tg1 di una doppia frecciata in diretta, prima contestando i colleghi di non menzionare il suo programma, poi sottolineando i loro ritardi… ...Il telegiornale della rete ammiraglia della Rai, il TG 1 è da giorni al centro delle polemiche e non trova pace. Dopo l'acceso diverbio con Fiorello sul suo nuovo programma, ora a rimproverare i giorn ...