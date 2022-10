Avvicinava le bambine in piscina o al parco e le costringeva a compiere atti sessuali

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una violenza dopo l’altra. Episodi che fanno inorridire. I carabinieri hanno arrestato a Crema, in provincia di Cremona, un uomo di 40 anni. È accusato di molestie e abusisu bambini. Lo scorso giugno l’uomo, già in carcere per fanaloghi, in unanel Cremasco ha avvicinato una bambina. eE l’aveva costretta a. La bimba è scappata dai genitori, che hanno poi sporto denuncia, consentendo di individuare l’autore del fatto., gli altri due episodi Lo scorso agosto, inoltre, si è reso responsabile di altri due episodi. A Crema, in una via del centro, ha avvicinato una bambina che giocava. Si è abbassato i pantaloni e ha cercato di...