Anche lei è in crisi con il marito La bomba su Elisabetta Canalis

ilgazzettino.it

... che il padre affidatario è il genitore di un bambino, ormai adulto, avuto da Silvia nel 2002 in seguito ai presunti abusi dariferiti e iniziati quando aveva 17 anni. Edopo che i due ...... Fede non si sbilancia e alla domanda su cosa pensa di, preferisce declinare con un 'chiedo la ... Lui ha grande rispetto delle donne edella Meloni ha sempre avuto parole di rispetto ma ... La polesana Elena Zuolo, meccanico top alla 24 Ore di Le Mans Ariccia - Frascati (EVENTI) -Premiazioni e proiezioni al cinema Politeama e Palazzo Chigi. ilmamilio.it Al via la 6^ edizione del CROFFI (Castelli Romani Film Festival Internazionale) ...La dimensione dei fenomeni violenti, la corrispondenza con alcuni ambienti, non può non interrogare. Sul fronte della prevenzione, come dell'educazione. Ma anche sul fronte della deterrenza. Ed è in q ...