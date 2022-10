Al Minimal Teatro ecco ' Dire | fare | teatrare' - Cronaca - lanazione it

gonews

Domenica primo appuntamento della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie targata Giallo Mare con le migliori produzioni per ...Su il sipario, è tempo di. Comincia la rassegna domenicale dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, denominata 'Dire, Fare, Teatrare', aldi Empoli in via Paolo Veronese, 10. In cartellone sei spettacoli messi in scena dalle migliori produzioni che si occupano diper ragazzi, la stagione è promossa dal Comune di ... Su il sipario: comincia ‘Dire, Fare, Teatrare’ al Minimal Teatro: ecco il primo spettacolo Domenica primo appuntamento della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie targata Giallo Mare con le migliori produzioni per ragazzi ...Su il sipario, è tempo di teatro. Comincia la rassegna domenicale dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, denominata ‘Dire, Fare, Teatrare’, ...