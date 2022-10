Sciopero 21 ottobre 2022 aerei | treni e mezzi pubblici | orari e cose da sapere

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'Italia "che si muove" rischia di affrontare un venerdì nero, l'ennesimo, causanei trasporti. Non uno solo, bensì più scioperi rischiano di creare disagi per 24 ore in Italia. Varie sigle sindacali...

... dal 22al 22 novembre, durante il quale i tecnici del Centro di produzione di Roma, ... È proprio necessario questo'Sì, l'azienda non ha mai dato segni di volontà per sedersi al ...TREBISACCE(CS)/ I lavoratori del consorzio di Bonifica dei Bacini Jonici del Cosentino di Trebisacce, dopo lodi martedì 11, ieri hanno nuovamente protestato insieme ai rappresentanti sindacali della Flai Cgil, Fai Cisl e Uibi Uil. Stanno presidiando, incatenati al cancello, l'entrata del ...Venerdì nero per coloro che si spostano: il 21 ottobre è previsto lo sciopero del trasporto aereo, dei mezzi pubblici e dei treni: ecco dove.Fabriano – Nuovo sciopero dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Melano-Marischio a Fabriano insieme ai colleghi della sede direzionale. Domani, venerdì, infatti, le tute blu si fermeranno per ...