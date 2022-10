MotoGP | Fabio Quartararo | “Non ho più nulla da perdere ora | sarò al limite tutto il weekend”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022)non ha intenzione di gettare la spugna in vista del fine settimana del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Sepangè pronto per unche potrebbe già essere decisivo per l’assegnazione del titolo e il portacolori del team Yamaha Factory ha la necessità di porre fine alla emorragia di punti nella quale è incappato, ovvero il doppio “zero” tra Buriram e Phillip Island. Una situazione che non ha fatto altro che acuire le difficoltà della seconda parte di stagione del francese. Dal Gran Premio di Germania in avanti, infatti, “Pecco” Bagnaia ha inanellato una serie di risultati eccezionali, piazzando un parziale di 152 punti contro gli appena 47 del nativo di Nizza, che ora si torva ad inseguire a 14 ...