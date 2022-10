Calciomercato.com

...grazie ai buoni rapporti tra le due società e all'amicizia tra lo stesso Hazard e Romelu. Il ... ache il Real partecipi in parte al ricco ingaggio da 15 milioni di euro percepito in Spagna.L'argentino, però, sarebbe arrivato solo adella cessione di Joaquin Correa ma secondo i ...In attacco Dzeko e Lautaro stanno tirando la carretta da inizio stagione con l'assenza di Romelu... Lukaku e il patto con l'agente per non tornare al Chelsea: l'Inter riflette su un dato È il giorno della verità: nelle prossime ore Lukaku si sottoporrà ad un esame di controllo, propedeutico - a patto ovviamente che non emergano nuovi intoppi - al suo ...Inter, Inzaghi-Lukaku il patto: titolare col Plzen e rimonta Scudetto scrive oggi Tuttosport. Si avvicina il rientro di Big Rom: oggi si decide se portarlo in panchina in campionato contro la Salern ...