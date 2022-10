LIVE Berrettini-Carballes Baena 6-4 6-2 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | l’azzurro si prende la rivincita e conquista i quarti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Matteoaffronterà aidi finale Taro Daniel:guadagna punti nella race e attacca la quattordicesima posizione di Jannik Sinner. 16.20 67% di prime in campo percon l’83% di punti vinti. Bene anche con la seconda: 59%. Ben 8 ace e 37 vincenti a fronte di soli 11 errori gratuiti. VINCE MATTEO! 6-4 6-2 a Robertosilaed è aidell’Atp 250 di. 40-15 C’è l’ace esterno per: altri due match point. 30-15 Ancora lo schema servizio-dritto per. 15-15 ...

Roberto Carballes Baena è in un buon momento di forma: lo spagnolo ha vinto due match a Firenze contro Galan ed è partito bene a Napoli superando Jarry in due set. Il tennista iberico va e Carballes Baena scenderanno in campo oggi (giovedì 20 ottobre). I due giocatori sono pianificati come terzo match di In Toscana è finita 5-7 7-6 7-5 per lo spagnolo, il bilancio dei precedenti è 1-1 con la vittoria dell'azzurro a San Pietroburgo nel settembre 2019. A distanza di una settimana dalla cocente sconfitta Giovedì 20 ottobre ci sarà l'ottavo di finale dell'ATP 250 di Napoli tra Carballes Baena e Berrettini: info partita e diretta streaming